В воскресенье, 7 мая, во Франции проходят президентские выборы. Во втором туре гражданам предстоит определить, кто станет президентом страны – лидер партии "На марше", бывший министр экономики Эммануэль Макрон или лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен.

Во второй тур Макрон прошел с небольшим преимуществом, получив поддержку около 24% избирателей. В то время, как за Ле Пен в первом туре проголосовали немногим более 21%.

В связи с проведением президентских выборов во Франции введены исключительные меры безопасности. Порядок на выборах обеспечивают около 50 тысяч сотрудников правоохранительных органов.

Итоги выборов станут известны в ночь на 8 мая.

В выборах могли принять участие граждане Франции, живущие за рубежом, в том числе в Израиле. Голосование на зарубежных участках к утру 7 мая, в основном, было завершено.

Эти президентские выборы являются 11-ми в Пятой Французской республике. Новый президент избирается сроком на пять лет.