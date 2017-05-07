7 мая 2017 г.
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В мире

Во Франции проходят президентские выборы

время публикации: 08:17 | последнее обновление: 08:17 блог версия для печати фото
Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен
Во Франции проходят президентские выборы
Во Франции проходят президентские выборы

В воскресенье, 7 мая, во Франции проходят президентские выборы. Во втором туре гражданам предстоит определить, кто станет президентом страны – лидер партии "На марше", бывший министр экономики Эммануэль Макрон или лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен.

Во второй тур Макрон прошел с небольшим преимуществом, получив поддержку около 24% избирателей. В то время, как за Ле Пен в первом туре проголосовали немногим более 21%.

В связи с проведением президентских выборов во Франции введены исключительные меры безопасности. Порядок на выборах обеспечивают около 50 тысяч сотрудников правоохранительных органов.

Итоги выборов станут известны в ночь на 8 мая.

В выборах могли принять участие граждане Франции, живущие за рубежом, в том числе в Израиле. Голосование на зарубежных участках к утру 7 мая, в основном, было завершено.

Эти президентские выборы являются 11-ми в Пятой Французской республике. Новый президент избирается сроком на пять лет.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 6 мая 2017 г.
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// NEWSru.co.il // В мире // 5 мая 2017 г.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 4 мая 2017 г.
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// NEWSru.co.il // В мире // 4 мая 2017 г.
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