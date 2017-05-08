Бельгийские СМИ: Макрон уверенно обходит Ле Пен – ему прочат более 60% голосов

Кандидат в президенты Франции Эмманюэль Макрон обгоняет во втором туре выборов свою соперницу Марин Ле Пен, утверждают бельгийские СМИ. Среди зарубежных избирателей Маркон набирает от 65% до 96% голосов, причем наиболее активно голосуют за него избиратели, живущие в США.

Результаты опросов на выходе свидетельствуют о том, что лидер партии "На марше" наберет более 60%, утверждает бельгийское издание Le Soir. Аналогичные данные приводит и бельгийский телеканал RTBF – от 62% до 64% голосов.

Эти цифры совпадают с данными соцопросов, проведенных незадолго до выборов: социологи прочили Макрону от 61% до 63% голосов.

Напомним, что французским СМИ до закрытия участков запрещено сообщать результаты опросов под угрозой крупных штрафов. К публикации разрешены лишь показатели явки, которая чуть менее активна, чем в первом туре, а также, чем на предыдущих выборах президента, отмечает Reuters.

По данным МВД Франции, до 17:00 на выборах президента Франции проголосовали 65,30% граждан, имеющих право голоса. Большинство участков будут работать до 19:00 по местному времени, в Париже, Лионе и Бордо на час дольше. После их закрытия разрешена публикация экзит-поллов и первых результатов волеизъявления граждан.

Ранее в этот день стало известно, что здание музея Лувр, где сегодня вечером Макрон должен был произнести речь, было закрыто, а посетители и сотрудники эвакуированы в связи с угрозой безопасности. Об этом сообщило новостное агентство The Associated Press со ссылкой на Полин Калмс, пресс-секретаря предвыборного штаба Макрона.

В сообщениях указывается, что служебная собака обнаружила во дворе здания, рядом с палаткой Макрона, подозрительный фотоаппарат. Эвакуация была проведена в качестве меры предосторожности.

Отметим, что Эмманюэль Макрон, лидер партии "На марше" и бывший министр экономики, которому прогнозируют уверенную победу над соперницей во втором туре, выбрал Лувр, один из символов французской столицы, в качестве места произнесения победной речи.

Из-за того, что суббота в Израиле является выходным днем, голосование на 14 избирательных участках в Тель-Авиве, Хайфе, Беэр-Шеве, Нетании, Эйлате и Ашдоде, проводится в воскресенье, 7 мая. В Израиле проживают около 58.000 граждан Франции, обладающих правом голоса.

Израильский телеканал на французском языке i24 отмечает, что сегодняшнее голосование организовано лучше, чем во время первого тура.