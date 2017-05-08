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В мире

Следующим президентом Франции станет 39-летний Эммануэль Макрон

время публикации: 7 мая 2017 г., 20:59 | последнее обновление: 7 мая 2017 г., 21:31 блог версия для печати фото
Следующим президентом Франции станет 39-летний Эммануэль Макрон
Следующим президентом Франции станет 39-летний Эммануэль Макрон
Следующим президентом Франции станет 39-летний Эммануэль Макрон

В 20:00 после того, как закрылись последние избирательные участки, были опубликованы результаты exit polls, свидетельствующие об убедительной победе во втором туре президентских выборов лидера партии "На марше". По данным телеканала France24, 39-летний Эммануэль Макрон набрал 65,5% голосов избирателей. Его соперницу, Марин Ле Пен, поддержали 34,5% французов.

По данным французского МВД, после подсчета 4,1 миллиона голосов, Макрон набирает 60,19% , Ле Пен - 39,81%.

По информации Le Figaro, после публикации первых официальных результатов состоялась короткая и "сердечная" беседа между Эммануэлем Макроном и Марин Ле Пен. Марин Ле Пен признала свое поражение и поздравила с победой Эммануэля Макрона.

Эммануэль Макрон станет самым молодым президентом Франции.

На площади перед "Лувром" собрались тысячи людей, чтобы отпраздновать победу Эммануэля Макрона и услышать его победную речь. На площади звучит "Марсельеза".

Марин Ле Пен в своем выступлении перед своими избирателями заявила о начале кампании по участию в парламентских выборах. По ее словам, результаты, показанные "Национальным фронтом" на президентских выборах, можно назвать историческими.



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Во Франции проходят президентские выборы







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