Итоги выборов в США: у республиканцев большинство в Сенате, у демократов - в Палате представителей

Во вторник, 6 ноября, состоялись промежуточные выборы в Конгресс США. Согласно опубликованным данным, Республиканская партия сохранила большинство в Сенате, получив более 50 мест. Борьба за большинство в Палате представителей завершилась победой демократов, набравших более 218 мандатов.

Президент США Дональд Трамп заявил через свой аккаунт в твиттере, что выборы были успешными для Республиканской партии. Позже он поздравил лидеров демократов с победой в борьбе за большинстве в Палате представителей.

По результатам голосования переизбраны 35 из 100 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей Конгресса, 39 губернаторов штатов и территорий, а также 6073 члена законодательных собраний штатов, судьи и члены советов школьных округов.

Сайт "Голос Америки" сообщает, что демократы победили в 23 "спорных" округах, которые требовались им для получения большинства в Палате представителей.

При этом отмечается, что республиканец Ларри Хоган во второй раз выиграл губернаторские выборы в штате Мэриленд, который традиционно поддерживает демократов. Подобного в Мэриленде не происходило более 60-ти лет.

Демократ Кендра Хорн сенсационно выиграла выборы в Палату представителей Конгресса США в Оклахоме. В этом округе демократы не побеждали на протяжении четырех десятилетий.

Республиканец Рон Десантис выиграл губернаторские выборы во Флориде, опередив Эндрю Гиллума, надежду Демократической партии.

Республиканец Митт Ромни, бывший кандидат в президенты США, выиграл выборы в Сенат в штате Юта.

Республиканец Кевин Крэмер выиграл выборы в Сенат у демократа Хейди Хейткамп, с 2013 года представлявшей Северную Дакоту в верхней палате парламента страны.

Бывший кандидат в президенты США, сенатор-республиканец Тед Круз выиграл критически важные выборы в Сенат в штате Техас. Оно обошел одну из главных надежд демократов – Бето О'Рурка.

Демократ Джаред Полис стал первым "открытым геем", выигравшим губернаторские выборы. Он будет руководить штатом Колорадо.

Демократы выиграли выборы губернаторов в Мичигане, Иллинойсе, Пенсильвании и Нью-Йорке.

В Индиане республиканцы одержали важную победу: на выборах в Сенат Майк Браун выиграл у сенатора-демократа Джо Доннели.

Социалист Александриа Окасио-Кортез стала самой молодой женщиной, избранной в Палату представителей Конгресса США. Ей 29 лет.

В Кентукки конгрессмен-республиканец Энди Барр выиграл выборы у одной из восходящих "звезд" Демократической партии Эми Макграт.

В Нью-Джерси демократ Роберт Менендез сохранил место в Сенате США.

Республиканец Рик Скотт одержал победу на выборах в сенат США от штата Флорида.

Республиканец Джош Хоули одержал победу над действующим сенатором-демократом Клэр Маккаскилл в штате Миссури.

Действующая сенатор-демократ Тина Смит победила республиканку Керин Хаусли и переизбрана в Сенат от Миннесоты.

В штате Невада демократ Джэки Розен нанесла поражение действующему сенатору-республиканцу Дину Геллеру на выборах в Сенат США.

В Палату представителей впервые избраны представительницы коренных народов Америки – Шэрис Дэвидс, член племени Хо-Чанк, выиграла выборы в Нью-Мексико, Деб Хээланд, член племени Пуэбло, победила в Канзасе.

Впервые в Конгресс избраны две женщины-мусульманки: Ильхэн Омар (из семьи беженцев из Сомали, Миннесота) и Рашид Тлаиб (из семьи палестинских арабов, Детройт).

Эти выборы установили рекорд по числу участвующих в них женщин: за места в Палате представителей борются 237 женщин, 23 – за места в Сенате. Из них 185 членов Демократической партии и 52 республиканки.

Согласно опросу, проведенному Reuters/Ipsos, на нынешних выборах в Палату представителей демократов поддержали 55 процентов женщин. Это на 6 процентов больше, чем на промежуточных выборах в Конгресс в 2014 году.





