В Лондоне, возле Музея естествознания, автомобиль врезался в толпу прохожих

В субботу, 7 октября, в Лондоне, возле Музея естествознания, в Южном Кенсингтоне, автомобиль врезался в толпу прохожих.

Согласно уточненным данным, в результате наезда 11 человек получили травмы, 9 из них госпитализированы. На месте происшествия началась паника, сотни туристов бросились врассыпную, пытаясь спрятаться в музеях и ресторанах, расположенных поблизости.

По предварительным данным, автомобиль, черная Toyota, задел дорожный знак, въезжая на тротуар, а затем совершил наезд на группу пешеходов. После этого машина врезалась в припаркованный автомобиль, в результате чего остановилась. Двое полицейских вытащили из машины водителя: свидетели утверждают, что речь идет о мужчине с темной кожей.

Очевидцы считают, что водитель умышленно совершил наезд на людей, стоявших на тротуаре. Газета Daily Mail назвала происшедшее "терактом".

Однако Скотленд-Ярд, сначала заявивший, что не исключает версии о теракте, затем назвал случившееся дорожно-транспортным происшествием, не имеющем никакого отношения к терроризму. Тем не менее, мэр Лондона, Садик Хан, признал, что инцидент находится под контролем Марка Роули, главы отдела полиции по борьбе с терроризмом.





