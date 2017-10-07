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Новый Орлеан готовится к атаке урагана "Нейт"

время публикации: 07:26 | последнее обновление: 09:45 блог версия для печати фото
Новый Орлеан готовится к атаке урагана "Нейт"
Новый Орлеан готовится к атаке урагана "Нейт"
Новый Орлеан готовится к атаке урагана "Нейт"

Национальный центр США по слежению за ураганами выпустил предупреждение об урагане "Нейт", надвигающемся на штаты Алабама, Луизиана и Флорида. Власти этих штатов уже объявили о введении чрезвычайного положения.

Предположительно, в субботу, 7 октября, около полуночи, под ударом стихии окажется территория от Нового Орлеана до озера Понтчартрейн (штат Луизиана), сообщает CNN.

"Нейт" станет третьим ураганом, после "Харви" и "Ирмы", атакующим материковую часть США за шесть недель. По словам чиновников, на Коста-Рике, в Никарагуа и Гондурасе тропический шторм "Нейт" стал причиной гибели, по меньшей мере, 24 человек. Кроме того, ураган вызвал широкомасштабные наводнения и оползни.

По прогнозам, побережье Нового Орлеана захлестнут волны высотой более трех метров. Власти уже распорядились о закрытии шлюзов в субботу, 7 октября.

Также с вечера субботы до воскресного утра в городе будет действовать комендантский час. К борьбе со стихией готовятся коммунальные службы, а для возможных спасательных операций – более тысячи солдат Национальной гвардии.

Мэр Нового Орлеана Митч Лэндри объявил о начале эвакуации жителей низменных районов, не защищенных дамбой – Венецианских острова, озера Катрин и Ирландского залива.

В августе 2005 года Новый Орлеан был атакован ураганом "Катрина", в результате чего погибли 1833 человека.



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