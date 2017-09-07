В аэропорту Бирмингема арестованы двое британцев, подозреваемых в терроризме

Два гражданина Великобритании, 40 и 29 лет, подозреваемые в террористической деятельности, были арестованы в аэропорту Бирмингема, где они приземлились после возвращения из Стамбула.

Об этом пишет в четверг, 7 сентября, британский таблоид The Daily Mail cо ссылкой на Скотланд-Ярд.

Задержанных подозревают в нарушении статей №41 и №11 Закона о терроризме от 2000 года.

Один из них был доставлен из аэропорта в лондонскую больницу для медицинского освидетельствования, а второй – в полицейский участок, где он останется до судебных слушаний.