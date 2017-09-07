7 сентября 2017 г.
последняя новость: 12:18
Лолита превратилась в старуху
Ем друзей, ем подруг
Гузеева возьмет себя в руки
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
11:53 Facebook разоблачила российскую пропагандистскую кампанию в социальной сети
09:48 Муниципалитет Берлина запретил BDS
07:17 Ураган "Ирма" уничтожил большую часть построек на островах Сен-Бартелеми, Сен-Мартен и Барбуда
05:59 На Солнце произошла мощнейшая вспышка, последствия выяснятся в ближайшие дни
22:05 ООН: от урагана "Ирма" могут пострадать 37 млн человек
21:37 Дональд Трамп: война с КНДР не является нашим приоритетом
20:38 Бельгийские истребители были подняты для перехвата самолетов РФ над Балтикой
19:45 Армия КНР готовится отразить "внезапную атаку" Северной Кореи
19:08 К Мексике приближается тропический шторм "Катя", грозящий превратиться в ураган
18:36 Анализ ДНК свидетельствует: гадалка из Жироны – не дочь Сальвадора Дали
В мире

Муниципалитет Берлина запретил BDS

время публикации: 09:48 | последнее обновление: 09:49 блог версия для печати фото
Муниципалитет Берлина запретил BDS

Мэр Берлина Михаэль Мюллер объявил, что будет блокировать использование муниципального имущества и средств группами и организациями, выступающими за бойкот государства Израиль.

Соответствующее заявление было сделано им совместно с Центральным советом евреев Германии.

Таким образом, Берлин стал третьим городом Германи, закрывшим доступ к своим ресурсам антиизраильскому движению BDS, призывающему к бойкоту Израиля, выводу инвестиций и международным санкциям.

Ранее такие же меры предприняли муниципалитеты Франкфурта и Мюнхена.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 27 августа 2017 г.
Франкфурт первым в Германии запретил BDS, сравнив его с нацизмом
// NEWSru.co.il // В мире // 28 июня 2017 г.
Высший суд Испании отменил антиизраильскую резолюцию – второй раз за год
// NEWSru.co.il // В мире // 15 июня 2017 г.
МИД Швейцарии ужесточит контроль над финансированием палестинских организаций
// NEWSru.co.il // В мире // 7 мая 2017 г.
В США банк впервые закрыл счет организации, поддерживающей бойкот Израиля







  Rating@Mail.ru  
Четверг, 7 сентября 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017