Муниципалитет Берлина запретил BDS

Мэр Берлина Михаэль Мюллер объявил, что будет блокировать использование муниципального имущества и средств группами и организациями, выступающими за бойкот государства Израиль.

Соответствующее заявление было сделано им совместно с Центральным советом евреев Германии.

Таким образом, Берлин стал третьим городом Германи, закрывшим доступ к своим ресурсам антиизраильскому движению BDS, призывающему к бойкоту Израиля, выводу инвестиций и международным санкциям.

Ранее такие же меры предприняли муниципалитеты Франкфурта и Мюнхена.





