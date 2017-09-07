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Экс-лидер прокремлевского движения "Наши" борется за пост президента РФ

время публикации: 19:10 | последнее обновление: 19:10 блог версия для печати фото
Экс-лидер прокремлевского движения "Наши" борется за пост президента РФ

Кандидатом в президенты на выборах 2018 года станет один из основателей прокремлевского движения "Наши" Борис Якеменко, который утверждает, что "может вернуть гражданам России ощущение справедливости и связи с руководством страны".

Неформальное участие в президентской кампании может принять младший брат кандидата – экс-лидер "Наших" Василий Якеменко, пишет в четверг, 7 сентября, сайт телеканала "Дождь".

Борис Якеменко в начале 2000-х вместе с братом Василием участвовал в создании прокремлевских движений "Идущие вместе" и "Наши". В прессе он выступал как идеолог движения, в частности, в 2002 году в интервью "Независимой газете" называл американскую культуру источником зла, и порицал за отсутствие "духовности и понимания собственной этничности".

С 2007 года Якеменко-старший руководил так называемым "Православным корпусом" "Наших" и активно выступал за введение в школах курса "Основы православной культуры". Этой цели он достиг – и сегодня российские школьники изучают православие.

Борис Якеменко сообщил, что имеет звание доцента, преподает историю в РУДН, пишет монографии, статьи и учебники, а так же читает лекции на открытых площадках.

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