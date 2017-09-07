В Алабаме найдено расчлененное тело: сын сознался в убийстве матери

Разрезанное на куски тело Сюзан Майо, 60 лет, жительницы города Вилмер, штат Алабама, которая пропала в июне текущего года, было обнаружено в ящике, закопанном под крыльцом ее дома. По подозрению в убийстве арестован ее сын, Натаниэль Себастьян, 32 лет, который уже сознался в совершении преступлении.

Ему предъявлены обвинения в убийстве первой степени, издевательстве над трупом и контрабанде, пишет 7 сентября местное издание NoLa.

Арестована также его бабка, 81-летняя Дорис Кларк, которую подозревают в соучастии и создании препятствий правосудию.

В статье отмечается, что Натаниэль Себстьян активно интересовался серийными убийцами и был поклонником одного из них – Джона Гэйси, который прятал тела жертв в подвале своего дома.

Впрочем, капитан полиции Пол Берч утверждает, что другие дети погибшей долгое время не сообщали в полицию об исчезновении матери. Он подозревает их в соучастии в убийстве и полагает, что двумя задержаниями дело не ограничится.

"Довольно странная динамика в этой семье. Не хотелось бы вдаваться в излишние подозрения, но думаю, будут еще арестованные", – заявил Берч в интервью телеканалу WKRG5