Facebook разоблачила российскую пропагандистскую кампанию в социальной сети

По данным корпорации Facebook, Россия потратила 100 тысяч долларов на финансирование кампании, в рамках которой были созданы фейковые аккаунты, продвигающие определенные политические и социальные темы, сообщает BBC.

Эти деньги были потрачены на около трех тысяч публикаций, размещенных в течение двухлетнего периода с мая 2015 по май 2017 года.

Публикации не агитировали за определенных политиков. Речь идет о постах, связанных с такими темами, как иммиграция, расовые различия и вопросы равноправия.

Согласно заявлению корпорации, Facebook в своем расследовании тесно сотрудничает с расследованием американских спецслужб о вмешательстве России в президентские выборы в США.

Все результаты корпорация передает Роберту Мюллеру, возглавляющему расследование минюста США.