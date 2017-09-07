Российский генерал рассказал представителю NАТО о целях учений "Запад-2017"

Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов встретился в Баку с председателем военного комитета NАТО генерал-полковника Петром Павелом и проинформировал его об учениях "Запад-2017".

Герасимов подчеркнув плановый характер маневров и заверил в том, что они не направлены против третьей стороны, пишет в четверг, 7 сентября, информационное агентство РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Герасимов акцентировал внимание на главной цели учения – обеспечении безопасности Союзного государства", – говорится в сообщении российского оборонного ведомства.