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Российский генерал рассказал представителю NАТО о целях учений "Запад-2017"

время публикации: 18:19 | последнее обновление: 18:19 блог версия для печати фото
Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов

Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов встретился в Баку с председателем военного комитета NАТО генерал-полковника Петром Павелом и проинформировал его об учениях "Запад-2017".

Герасимов подчеркнув плановый характер маневров и заверил в том, что они не направлены против третьей стороны, пишет в четверг, 7 сентября, информационное агентство РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Герасимов акцентировал внимание на главной цели учения – обеспечении безопасности Союзного государства", – говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

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