Ураган "Ирма" уничтожил большую часть построек на островах Сен-Бартелеми, Сен-Мартен и Барбуда

Ураган "Ирма", сохраняющий 5-ю, максимальную, категорию мощности, продолжает приближаться к побережью США, попутно нанося значительный ущерб островам Карибского моря.

Премьер-министр государства Антигуа и Барбуда Гастон Браун сообщил, что ураган практически уничтожил остров Барбуда с населением 1.638 человек.

Не менее 7 жителей острова, включая маленького ребенка, погибли. По словам главы МИД страны Чарльза Фернандеса, разрушено не менее 90% зданий острова. Спасательные службы опасаются, что количество жертв возрастет после разбора завалов.

Ранее стало известно о серьезных разрушениях на принадлежащих Франции островах Сен-Бартелеми и Сен-Мартен. Глава МИД Франции Жан Ив Ле Дриан сообщил, что на Сен-Бартелеми разрушены четыре самые прочные постройки. По меньшей мере два жителя острова погибли и еще двое получили серьезные травмы. На острове Сен-Мартен погибли 6 человек, разрушен аэропорт и 95% построек.

Несмотря на опасения, центр урагана обошел стороной американскую территорию Пуэрто-Рико. Однако на острове произошло массовое отключение электричества.

Власти Гаити объявили эвакуацию жителей низинных районов и побережья острова. Власти Багамских островов объявили об эвакуации жителей и туристов с шести южных островов архипелага. В штате Флорида, в Пуэрт-Рико и на Американских Виргинских островах объявлена чрезвычайная ситуация. Во Флориде проводится принудительная эвакуация жителей Ки-Уэст и Майами Бич. Жителям Тампы велено приготовиться к эвакуации.

Тысячи жителей стараются покинуть штат до прихода урагана. В связи с этим цены на авиабилеты из Майами достигают нескольких тысяч долларов за место.

Британский миллиардер Ричард Брэнсон, отказавшийся покидать принадлежащий ему остров Некер, пережил ураган, спрятавшись в винном погребе. Вместе с ним прятались и около 100 сотрудников обслуживающего персонала. Большая часть построек на острове оказалась разрушена.