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В мире

Жертвами урагана "Ирма" стали трое жителей Пуэрто-Рико

время публикации: 21:40 | последнее обновление: 21:47 блог версия для печати фото
Жертвами урагана "Ирма" стали трое жителей Пуэрто-Рико

Количество жертв урагана "Ирма" продолжает расти. В четверг власти Пуэрто-Рико сообщили о трех погибших, сообщает в четверг, 7 сентября, агентство новостей Reuters.

Рикардо Роселло, губернатор Пуэрто-Рико, страны, которая подконтрольна США и имеет статус "неинкорпорированной организованной территории", сообщил, что жертвами стихии стали 79-летняя женщина, прикованная к кровати, еще одна, погибшая от удара током в своем доме, и мужчина, скончавшийся от полученных травм в результате ДТП.

Ранее сообщалось об одиннадцати жертвах – жителях острова Сен-Мартен. Президент США Дональд Трамп заявил в связи с этими данными, что "Ирма" более разрушительна, чем "Харви", обрушившийся на южные штаты страны.

Трамп заверил соотечественников, что американские власти штата Флорида готовы к приходу урагана. "Ирма" бушует, но у нас есть прекрасные команды, состоящие из талантливых и смелых людей, которые уже действуют и готовы помочь. Будьте осторожны! Берегите себя!" – написал президент на своей странице в социальной сети Twitter.

Национальный центр США по наблюдению за ураганами ранее сообщил, что "Ирма" является самым сильным из всех ураганов, когда-либо наблюдавшихся в Атлантическом океане за пределами Карибского бассейна и Мексиканского залива. Согласно прогнозам, "Ирма" достигнет южного побережья американского штата Флорида утром в воскресенье, 10 сентября.

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Четверг, 7 сентября 2017 г.
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