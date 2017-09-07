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МИД: не установлена связь с четырьмя израильтянами на острове Сен-Мартен

время публикации: 13:29 | последнее обновление: 13:29 блог версия для печати фото
Ураган "Ирма" в Атлантическом океане, 6 сентября 2017 года

По данным МИДа Израиля, четверо израильтян, находящихся на острове Сен-Мартен, который сильно пострадал от урагана "Ирма", все еще не вышли на связь с родными и близкими.

Согласно заявлению МИДа, в настоящий момент в связи с погодными условиями на острове существует проблема с коммуникацией. Сотрудники МИДа продолжают попытки связаться с израильтянами.

Ураган "Ирма", сохраняющий пятую, максимальную, категорию мощности, нанес значительный ущерб островам Карибского моря и уничтожил большую часть построек на островах Сен-Бартелеми, Сен-Мартен и Барбуда. На острове Сен-Мартен погибли не менее 6 человек, разрушен аэропорт и 95% построек.

Ураган практически уничтожил остров Барбуда с населением 1.638 человек. Не менее 7 жителей острова, включая маленького ребенка, погибли. По словам главы МИД страны Чарльза Фернандеса, разрушено не менее 90% зданий острова. Спасательные службы опасаются, что количество жертв возрастет после разбора завалов.

Несмотря на опасения, центр урагана обошел стороной американскую территорию Пуэрто-Рико. Однако на острове произошло массовое отключение электричества.

Власти Гаити объявили эвакуацию жителей низинных районов и побережья острова. Власти Багамских островов объявили об эвакуации жителей и туристов с шести южных островов архипелага. В штате Флорида, в Пуэрт-Рико и на Американских Виргинских островах объявлена чрезвычайная ситуация. Во Флориде проводится принудительная эвакуация жителей Ки-Уэст и Майами Бич. Жителям Тампы велено приготовиться к эвакуации.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 7 сентября 2017 г.
Ураган "Ирма" уничтожил большую часть построек на островах Сен-Бартелеми, Сен-Мартен и Барбуда
// NEWSru.co.il // В мире // 6 сентября 2017 г.
ООН: от урагана "Ирма" могут пострадать 37 млн человек
// NEWSru.co.il // В мире // 6 сентября 2017 г.
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