МИД: не установлена связь с четырьмя израильтянами на острове Сен-Мартен

По данным МИДа Израиля, четверо израильтян, находящихся на острове Сен-Мартен, который сильно пострадал от урагана "Ирма", все еще не вышли на связь с родными и близкими.

Согласно заявлению МИДа, в настоящий момент в связи с погодными условиями на острове существует проблема с коммуникацией. Сотрудники МИДа продолжают попытки связаться с израильтянами.

Ураган "Ирма", сохраняющий пятую, максимальную, категорию мощности, нанес значительный ущерб островам Карибского моря и уничтожил большую часть построек на островах Сен-Бартелеми, Сен-Мартен и Барбуда. На острове Сен-Мартен погибли не менее 6 человек, разрушен аэропорт и 95% построек.

Ураган практически уничтожил остров Барбуда с населением 1.638 человек. Не менее 7 жителей острова, включая маленького ребенка, погибли. По словам главы МИД страны Чарльза Фернандеса, разрушено не менее 90% зданий острова. Спасательные службы опасаются, что количество жертв возрастет после разбора завалов.

Несмотря на опасения, центр урагана обошел стороной американскую территорию Пуэрто-Рико. Однако на острове произошло массовое отключение электричества.

Власти Гаити объявили эвакуацию жителей низинных районов и побережья острова. Власти Багамских островов объявили об эвакуации жителей и туристов с шести южных островов архипелага. В штате Флорида, в Пуэрт-Рико и на Американских Виргинских островах объявлена чрезвычайная ситуация. Во Флориде проводится принудительная эвакуация жителей Ки-Уэст и Майами Бич. Жителям Тампы велено приготовиться к эвакуации.