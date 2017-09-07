7 сентября 2017 г.
последняя новость: 16:58
Лолита превратилась в старуху
Ем друзей, ем подруг
Гузеева возьмет себя в руки
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
16:49 "Ирма" грозит уничтожить Аэропорт Принцессы Юлианы на острове Сен-Мартен
15:59 Опарыши в каше: учащиеся Томского кадетского училища объявили голодовку
15:10 В Берлине президент Ривлин побеседовал с канцлером Германии Меркель
13:29 МИД: не установлена связь с четырьмя израильтянами на острове Сен-Мартен
11:53 Facebook разоблачила российскую пропагандистскую кампанию в социальной сети
09:48 Муниципалитет Берлина запретил BDS
07:17 Ураган "Ирма" уничтожил большую часть построек на островах Сен-Бартелеми, Сен-Мартен и Барбуда
05:59 На Солнце произошла мощнейшая вспышка, последствия выяснятся в ближайшие дни
22:05 ООН: от урагана "Ирма" могут пострадать 37 млн человек
21:37 Дональд Трамп: война с КНДР не является нашим приоритетом
В мире

"Ирма" грозит уничтожить Аэропорт Принцессы Юлианы на острове Сен-Мартен

время публикации: 16:49 | последнее обновление: 16:49 блог версия для печати

Ураган "Ирма", сохраняющий пятую, максимальную, категорию мощности, который продолжает приближаться к побережью США, попутно нанося значительный ущерб островам Карибского моря, может уничтожить международный Аэропорт Принцессы Юлианы на острове Сен-Мартен – один из наиболее известных аэропортов мира.

Об этом пишет в четверг, 7 сентября, новостное агентство The Associated Press.

Торец взлетно-посадочной полосы аэропорта, известного также под именем "Рай для зрителя", расположен прямо на морском берегу, вплотную к пляжу Махо, так что воздушные суда при заходе на посадку пролетают на высоте 10-20 метров над головами туристов, отдыхающих на пляже. Аэропорт назван в честь Юлианы, королевы Нидерландов, которая побывала здесь в качестве кронпринцессы в 1944 году – через год после открытия аэропорта.

В сообщении отмечается, что аэропорту нанесен серьезный ущерб – повреждена крыша терминала, территория занесена песком, и ни одного самолета там сейчас нет.

К настоящему моменту известно, что ураган практически уничтожил остров Барбуда с населением 1.638 человек. Жертвами природного катаклизма стали не менее 9 жителей острова. По словам главы МИД страны Чарльза Фернандеса, разрушено не менее 90% зданий острова. Спасательные службы опасаются, что количество жертв возрастет после разбора завалов.

Ранее сообщалось о серьезных разрушениях на принадлежащих Франции островах Сен-Бартелеми и Сен-Мартен. Глава МИД Франции Жан Ив Ле Дриан сообщил, что на Сен-Бартелеми разрушены четыре самые прочные постройки. По меньшей мере два жителя острова погибли и еще двое получили серьезные травмы. На острове Сен-Мартен погибли 6 человек, разрушен аэропорт и 95% построек.

Несмотря на опасения, центр урагана обошел стороной американскую территорию Пуэрто-Рико. Однако на острове произошло массовое отключение электричества.

Власти Гаити объявили эвакуацию жителей низменных районов и побережья острова.

Власти Багамских островов эвакуируют жителей и туристов с шести южных островов архипелага. В штате Флорида, в Пуэрт-Рико и на Американских Виргинских островах объявлена чрезвычайная ситуация. Во Флориде проводится принудительная эвакуация жителей Ки-Уэст и Майами Бич. Жителям Тампы приказано приготовиться к эвакуации.

Тысячи людей стараются покинуть штат до прихода урагана. В связи с этим цены на авиабилеты из Майами достигают нескольких тысяч долларов за место.

Британский миллиардер Ричард Брэнсон, отказавшийся покидать принадлежащий ему остров Некер, пережил ураган, спрятавшись в винном погребе. Вместе с ним прятались и около 100 сотрудников обслуживающего персонала. Большая часть построек на острове оказалась разрушена.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 7 сентября 2017 г.
Ураган "Ирма" уничтожил большую часть построек на островах Сен-Бартелеми, Сен-Мартен и Барбуда
// NEWSru.co.il // В мире // 6 сентября 2017 г.
ООН: от урагана "Ирма" могут пострадать 37 млн человек
// NEWSru.co.il // В мире // 6 сентября 2017 г.
К Мексике приближается тропический шторм "Катя", грозящий превратиться в ураган
// NEWSru.co.il // В мире // 6 сентября 2017 г.
Во Флориде начата эвакуация в связи с приближающимся ураганом "Ирма"
// NEWSru.co.il // В мире // 5 сентября 2017 г.
МИД призвал израильтян в Доминиканской республике перебраться в столицу
// NEWSru.co.il // В мире // 5 сентября 2017 г.
В связи с приближением урагана "Ирма" в Пуэрто-Рико и Флориде объявлен режим ЧП







  Rating@Mail.ru  
Четверг, 7 сентября 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017