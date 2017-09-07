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В мире

В связи с приближением урагана "Ирма" Израиль эвакуирует консульство в Майами

время публикации: 19:41 | последнее обновление: 19:41 блог версия для печати фото
В связи с приближением урагана "Ирма" Израиль эвакуирует консульство в Майами

МИД Израиля принял решение эвакуировать сотрудников израильского консульства в Майами, штат Флорида, и членов их семей – в связи с надвигающимся на побережье США ураганом "Ирма".

Консульство будет закрыто до дальнейших распоряжений. Израильтянам, проживающим в районе бедствия, рекомендовано следовать указаниям местных властей.

Ураган "Ирма", сохраняющий пятую, максимальную, категорию мощности, продолжает приближаться к побережью США, попутно нанося значительный ущерб островам Карибского моря.

К настоящему моменту известно, что ураган практически уничтожил остров Барбуда с населением 1.638 человек. Жертвами природного катаклизма стали не менее 11 жителей острова. По словам главы МИД страны Чарльза Фернандеса, разрушено около 90% зданий острова. Спасательные службы опасаются, что количество жертв возрастет после разбора завалов.

Ранее сообщалось о серьезных разрушениях на принадлежащих Франции островах Сен-Бартелеми и Сен-Мартен. Глава МИД Франции Жан Ив Ле Дриан сообщил, что на Сен-Бартелеми разрушены четыре самые прочные постройки. По меньшей мере два жителя острова погибли и еще двое получили серьезные травмы. На острове Сен-Мартен погибли 6 человек, разрушен аэропорт и 95% построек.

Несмотря на опасения, центр урагана обошел стороной американскую территорию Пуэрто-Рико. Однако на острове произошло массовое отключение электричества. Власти Гаити объявили эвакуацию жителей низменных районов и побережья острова.

Власти Багамских островов эвакуируют жителей и туристов с шести южных островов архипелага. В штате Флорида, в Пуэрт-Рико и на Американских Виргинских островах объявлена чрезвычайная ситуация. Во Флориде проводится принудительная эвакуация жителей Ки-Уэст и Майами Бич. Жителям Тампы приказано приготовиться к эвакуации.

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Четверг, 7 сентября 2017 г.
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