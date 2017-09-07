Арестованы трое граждан Франции, готовившие теракты в банках

Глава МВД Франции Жерар Коломб дал интервью телеканалу FranceInfo TV и рассказал подробности операции, проведенной накануне в столичном предместьея Вильжюиф, расположенном к югу от Парижа. О подозрительной деятельности соседей сообщил в полицию жилец многоквартирного дома.

Сотрудники отдела по борьбе с террором, прибывшие по вызову, обнаружили там мастерскую по производству взрывчатки и компоненты, испольуземые при изготовлении взрывных устройств – газовые баллоны, электропроводка трипероксид триацетона (ТАТР) и др.

В ходе операции были арестованы три человека в возрасте от 36 до 47 лет, уроженцы Северной Африки, имеющие французское гражданство и ранее не известные полиции, сообщает 7 сентября сайт новостной службы ВВС.

Задержанные отрицали свою причастность к террористической деятельности, однако, как сообщил Коломб, содержимое их телефонов свидетельствует о контактах с гражданами Сирии.

"Они собирались взрывать банки, имели связь с террористами, а трипероксид триацетона, найденный в их жилище, регулярно используют джихадисты – это взрывчатое вещество довольно легко изготовить в домашних условиях. Нам надо работать в этом направлении", – приводит издание слова министра.