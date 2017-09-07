В Берлине президент Ривлин побеседовал с канцлером Германии Меркель

В четверг, 7 сентября, президент Израиля Реувен Ривлин встретился в Берлине с канцлером Германии Ангелой Меркель.

В ходе встречи глава государства заявил, что Израиль опасается усиления ирано-шиитской оси в Сирии и в Ливане. По словам Ривлина, Иран может привести к скатыванию всего региона к войне. "Процесс вооружения "Хизбаллы" современным оружием вынудит Израиль реагировать", - сказал Ривлин.

Он добавил, что Иран является главным дестабилизирующим фактором в регионе. При этом, по словам президента Ривлина политика дестабилизации проводится Ираном сознательно.

Меркель и Ривлин обсудили также проблемы борьбы с угрозой терроризма и перспективы возобновления ближневосточного дипломатического процесса.

Встреча проходила через несколько часов после того, как появилось сообщение о том, что израильские ВВС разбомбили в окрестностях города Масьяф в западной Сирии предприятие, на котором разрабатывалось химическое оружие.