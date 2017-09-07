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Опарыши в каше: учащиеся Томского кадетского училища объявили голодовку

время публикации: 15:59 | последнее обновление: 15:59 блог версия для печати фото
Опарыши в каше: учащиеся Томского кадетского училища объявили голодовку

Воспитанники Томского кадетского корпуса, в течение недели не раз находившие опарышей в поданной им каше, отказались от еды. Сегодня в этом учебном заведении проходит комплексная проверка с участием представителей прокуратуры и Роспотребнадзора.

Об этом сообщает в четверг, 7 сентября, сайт телеканала TV2.

На прошлой неделе, когда личинки мясных мух оказались в тарелках с едой в первый раз, дети пожаловались директору, тот обещал разобраться. По словам матери одного из учащихся, ранее воспитанники находили в еде стекло и волосы. Руководство кадетского корпуса сменило поваров, но жалобы продолжали поступать, а чиновники перекладывали вину на недобросовестных поставщиков и работников кухни, получающих маленькую зарплату.

Родители кадетов боятся куда-либо обращаться, чтобы не создавать детям проблем. "Они отыграются на ребенке – однозначно", – уверена мать одного из них.

Сфотографировать червяков в каше воспитанники не могут, так как смартфонами им пользоваться запрещено, а для экстренных звонков в корпусе есть таксофон.

Директор Томского кадетского корпуса Владимир Брыков сообщил, что в кадетском корпусе ведут проверку Роспотребнадзор и прокуратура. По информации телеканала, голодовку подхватили учащиеся 11-х классов кадетского училища.

Томский кадетский корпус был преобразован из школы-интерната в 2005 году. В настоящее время дети находятся там круглые сутки на протяжении всего учебного года. Некоторые воспитанники, как сообщили родители, посещают их один раз в неделю, напоминает сайт NEWSru.com.

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