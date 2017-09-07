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Житель Тайваня сыграл свадьбу с погибшей в ДТП невестой: "Я выполнил обещанное"

время публикации: 18:39 | последнее обновление: 18:50 блог версия для печати фото
Житель Тайваня сыграл свадьбу с погибшей в ДТП невестой: "Я выполнил обещанное"

30-летний водитель грузовика из Тайваня по имени Цай Шандзен, потерявший в результате дорожной аварии свою беременную возлюбленную, женился на погибшей Чен Ичи, 24 лет. На этой печальной церемонии присутствовали родители безутешного жениха, а также его родственники и друзья.

Цай украсил траурный зал розовыми воздушными шарами в форме сердца и фотографиями невесты и надел кольцо на палец покойной. В интервью местной газете Apple Daily он разъяснил, что таким образом выполнил обещание, данное своей избраннице.

Чен Ичи, дантист по профессии, погибла 26 августа. Она ехала на мотоцикле с работы и были сбита автомобилем. Чен и Цай встречались пять лет, в момент аварии женщины б ал на пятом месяце беременности.

Похороны Чен состоялись 5 сентября в окрестностях города Тайчжун. Свадьба была намечена на конец текущего месяца.

Об этом истории сообщили ведущие тайваньские СМИ, включая CTV News и EBC.

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Четверг, 7 сентября 2017 г.
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