Завершен обмен заключенными между Украиной и Россией

В субботу, 7 сентября, был произведен обмен заключенными между Украиной и Россией.

Около 10:30 в аэропорту "Борисполь" (Киев) приземлился российский правительственный самолет. СМИ сообщили, что на его борту – освобожденные украинцы. Однако в 12:00 ТАСС опровергло эту информацию, сообщив, что этим самолетом в Россию будут отправлены граждане РФ.

Примерно в это же время Елена Рыковцева, обозреватель Радио "Свобода", сообщила в своем Facebook, что подтверждена информация о том, что Украине будут переданы Роман Сущенко и Олег Сенцов.

"Украине передадут 24 моряка и 11 осужденных украинцев: Сенцов, Сущенко, Евгений и Артур Пановы, Кольченко, Клых, Карпюк, Гриб, Сизонович, Балух, Бекиров", - написала Рыковцева.

Сестра Олега Сенцова Наталья Каплан сообщила редакции NEWSru.co.il, что ее и других родственников украинских заключенных везут в автобусе на встречу с родными.

Адвокат Олега Сенцова подтвердил, что Сенцов участвует в обмене.

Около 13:00 президент Украины Владимир Зеленский прибыл в аэропорт "Борисполь" для встречи украинских моряков и политзаключенных, которые должны вернуться в Украину из РФ в рамках обмена.

Вскоре стало известно, что самолет с украинскими политзаключенными приземлился в "Борисполе". Среди прибывших в Киев - режиссер Олег Сенцов.

Примерно в то же время борт с освобожденными в рамках договоренностей Москвы и Киева россиянами приземлился в столице РФ.

Полные списки освобожденных пока не публикуются.





