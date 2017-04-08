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Продавец кебабов задушил бывшую подругу пленкой для пищевых продуктов

время публикации: 09:51 | последнее обновление: 09:56 блог версия для печати фото
Продавец кебабов задушил бывшую подругу пленкой для пищевых продуктов

28-летний продавец кебабов, уроженец Пакистана, Асан Хассан, известный как "Али", приговорен судом Бакингемшира (центральная Англия) к пожизненному заключению за умышленное убийство 23-летней польки Софьи Садовски, сообщает The Sun.

Пытаясь ввести присяжных в заблуждение, подсудимый уверял, что убил Софью только потому, что она "сама хотела умереть". Кроме того, он утверждал, что после смерти подруги намеревался покончить с собой.

По данным следствия, Хассан, ревновавший Софью, был возмущен ее отказом жить с ним вместе, а также тем, что она продолжала встречаться с другими мужчинами, не считая отношения с "Али" серьезными. Он обманом заманил девушку в закусочную, где когда-то работал, и задушил ее с помощью пленки для пищевых продуктов. Затем он отвез тело Софьи к ней домой на такси, убедив водителя в том, что девушка пьяна и спит.

На следующий день полиция обнаружила тело Софьи Садовски. Рядом, с глубокими порезами на руках, лежал Асан Хассан.

Старший следователь Стюарт Блейк прокомментировал приговор, вынесенный Хассану, так: "Я рад, что он осужден за свое преступление. Этот человек – ревнивец и манипулятор, хладнокровно и злобно спланировавший убийство, а затем трусливо попытавшийся скрыть свои истинные намерения".

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