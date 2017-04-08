8 апреля 2017 г.
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В мире

В грузовике, врезавшемся в толпу прохожих в центре Стокгольма, найдены взрывчатые вещества

время публикации: 10:41 | последнее обновление: 10:42 блог версия для печати фото
В грузовике, врезавшемся в толпу прохожих в центре Стокгольма, найдены взрывчатые вещества

Шведская полиция обнаружила взрывчатые вещества в грузовике, врезавшемся накануне в толпу прохожих в центре Стокгольма.

Как сообщает Aftonbladet, мешок со взрывчатыми веществами был найден в кузове машины после того, как ее осмотрели эксперты.

Ночью и на рассвете полиция произвела несколько обысков в различных районах Стокгольма, однако сообщить подробности об этих операциях пресс-служба полиции отказалась.

Напомним, в пятницу, 7 апреля, в центре Стокгольма, на улице Дроттингатан, возле торгового центра Ahlens, грузовик врезался в толпу пешеходов. По предварительным данным, жертвами наезда стали 4 человека, 15 пострадавших госпитализированы, состояние девяти из них оценивается врачами как тяжелое.

Спустя несколько часов после происшествия в северном пригороде Стокгольма, поселке Мерста, полиция задержала подозреваемого в осуществлении теракта. Мужчина признался в содеянном.

Как сообщает Aftonbladet, это 39-летний уроженец Узбекистана, отец четверых детей. Полиция не исключает, что задержанный действовал из симпатий к террористической организации "Исламское государство": на своей странице в сети Facebook он размещал пропагандистские посты "ИГ", а также отметил как "понравившиеся" фотографии жертв теракта, осуществленного во время Бостонского марафона в 2013 году. Предположительно, именно он находился за рулем грузовика, врезавшегося в толпу прохожих.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 8 апреля 2017 г.
Задержаны двое подозреваемых в причастности к теракту в Стокгольме
// NEWSru.co.il // В мире // 7 апреля 2017 г.
Задержан подозреваемый в организации теракта в Стокгольме
// NEWSru.co.il // В мире // 7 апреля 2017 г.
Полиция обнародовала фото подозреваемого в причастности к теракту в Стокгольме
// NEWSru.co.il // В мире // 7 апреля 2017 г.
Наезд на пешеходов в центре Стокгольма был совершен на угнанном грузовике
// NEWSru.co.il // В мире // 7 апреля 2017 г.
Теракт в центре Стокгольма: грузовик врезался в толпу пешеходов







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Суббота, 8 апреля 2017 г.
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