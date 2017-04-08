8 апреля 2017 г.
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В мире

Лавров и Тиллерсон обсудили по телефону ситуацию в Сирии

время публикации: 22:26 | последнее обновление: 22:33 блог версия для печати фото
Лавров и Тиллерсон обсудили по телефону ситуацию в Сирии

В субботу, 8 апреля, состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном.

Согласно информации, опубликованной российским МИДом, беседа состоялась по инициативе американской стороны. В ходе беседы обсуждалась ситуации в Сирии, в частности вопрос удара, нанесенного США по авиабазе Шайрат.

Министр иностраных дел России заявил: "Нападение на страну, правительство которой борется с терроризмом, лишь играет на руку экстремистам, создает дополнительные угрозы для региональной и глобальной безопасности".

По словам Лаврова, утверждения о применении войсками Сирии химического оружия в Идлибе 4 апреля не соответствуют действительности.

Главы внешнеполитических ведомств условились продолжить рассмотрение положения дел в сирийском урегулировании при личной встрече.

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