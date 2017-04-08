8 апреля 2017 г.
последняя новость: 20:29
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
20:29 Полиция задержала еще троих подозреваемых в причастности к теракту в центре Стокгольма
19:01 Математика, участвовавшего в митинге в центре Москвы, обвинили в призывах к терроризму
17:53 Имя и адрес стокгольмского террориста были известны полиции еще до теракта
15:30 Министр иностранных дел Великобритании отменил визит в Москву
14:21 На юго-западе Польши обрушился жилой дом, есть жертвы
13:29 В России умер космонавт Георгий Гречко
13:21 Вандалы осквернили еврейское кладбище "Гора Шарон" в Пенсильвании
12:04 В Лондоне хулиганы забросали яйцами евреев, выходивших из синагоги
11:00 На севере Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,9
10:41 В грузовике, врезавшемся в толпу прохожих в центре Стокгольма, найдены взрывчатые вещества
В мире

Математика, участвовавшего в митинге в центре Москвы, обвинили в призывах к терроризму

время публикации: 19:01 | последнее обновление: 19:12 блог версия для печати фото
Математика, участвовавшего в митинге в центре Москвы, обвинили в призывах к терроризму

Математика Дмитрия Богатова, участвовавшего в митинге в центре Москвы 2 апреля, подозревают в призывах к терроризму, сообщает РБК. Ранее он обвинялся лишь в призывах к беспорядкам на несогласованной акции протеста.

По словам адвоката Алексея Тепцова, следствие завело соответствующее дело и уже предъявило обвинение.

Как сообщает Тепцов, новое дело в отношении Богатова расследуется по мотивам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2 УК РФ: "за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма с использованием СМИ и интернета".

В связи с утяжелением обвинения следователь снова обратился в суд с требованием избрать в отношении Богатова меру пресечения в виде заключения под стражу. Накануне, 7 апреля, суд отказался арестовывать Богатова. Судья пояснил свое решение тем, что тяжесть обвинения, предъявленная 24-летнему преподавателю математики, небольшая. В связи с этим Богатова отпустили под подписку о невыезде.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 2 апреля 2017 г.
Вторая волна митингов: десятки задержанных в Москве и других городах России







  Rating@Mail.ru  
Суббота, 8 апреля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017