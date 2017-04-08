Математика, участвовавшего в митинге в центре Москвы, обвинили в призывах к терроризму

Математика Дмитрия Богатова, участвовавшего в митинге в центре Москвы 2 апреля, подозревают в призывах к терроризму, сообщает РБК. Ранее он обвинялся лишь в призывах к беспорядкам на несогласованной акции протеста.

По словам адвоката Алексея Тепцова, следствие завело соответствующее дело и уже предъявило обвинение.

Как сообщает Тепцов, новое дело в отношении Богатова расследуется по мотивам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2 УК РФ: "за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма с использованием СМИ и интернета".

В связи с утяжелением обвинения следователь снова обратился в суд с требованием избрать в отношении Богатова меру пресечения в виде заключения под стражу. Накануне, 7 апреля, суд отказался арестовывать Богатова. Судья пояснил свое решение тем, что тяжесть обвинения, предъявленная 24-летнему преподавателю математики, небольшая. В связи с этим Богатова отпустили под подписку о невыезде.