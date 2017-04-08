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В мире

Министр иностранных дел Великобритании отменил визит в Москву

время публикации: 15:30 | последнее обновление: 15:34 блог версия для печати фото
Борис Джонсон отменил визит в Москву

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон отменил свой визит в Москву, запланированный на 10 апреля.

В его официальном заявлении говорится: "События в Сирии в корне изменили ситуацию. Сегодня мне важно продолжение контактов с США накануне встречи G7, которая состоится 10-11 апреля".

Британский МИД осуждает Россию за поддержку, оказываемую ею режиму Асада. "Мы призываем Россию сделать все возможное, чтобы добиться политического урегулирования в Сирии, призываем работать вместе с другими представителями международного сообщества, чтобы гарантировать, что события последней недели никогда не повторятся", - говорится в заявлении.

Отметим, что накануне Великобритания, в лице своего представителя в ООН Мэтью Райкрофта, также раскритиковала Россию за поддержку, оказываемую ею президенту Асаду.

"Россия дала Асаду все, о чем он только мог мечтать. Без России, семь раз наложившей вето на решения Совета Безопасности, Асад сейчас столкнулся бы с серьезными и справедливыми санкциями", - заметил посол Великобритании при ООН, подчеркнув, что в ответ на такую поддержку Сирия игнорирует просьбы России о прекращении огня и начале мирного процесса.

"Сегодня Россия унижена своей неспособностью приструнить диктатора-марионетку, поддерживаемого ею, "Хизбаллой" и Ираном", - сказал Райкрофт.

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