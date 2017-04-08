8 апреля 2017 г.
последняя новость: 11:40
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В мире

На севере Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,9

время публикации: 11:00 | последнее обновление: 11:15 блог версия для печати фото
На севере Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,7

В субботу, 8 апреля, на севере Филиппин, в километре от города Талага, произошло землетрясение магнитудой 5,9, сообщает Геологическая служба США. Очаг залегал на глубине 42,7 км.

О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Последнее землетрясение на Филиппинах было зарегистрировано 5 марта. В результате этого землетрясения один человек погиб и 25 получили ранения.

Самое мощное землетрясение на Филиппинах за последние десятилетия произошло 17 августа 1976. Тогда погибли около 8.000 человек. В последние годы самым разрушительным было землетрясение, происшедшее в октябре 2013-го, когда погибли около 180 человек.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 5 марта 2017 г.
Землетрясение на Филиппинах: есть жертвы







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Суббота, 8 апреля 2017 г.
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