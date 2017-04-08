На севере Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,9

В субботу, 8 апреля, на севере Филиппин, в километре от города Талага, произошло землетрясение магнитудой 5,9, сообщает Геологическая служба США. Очаг залегал на глубине 42,7 км.

О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Последнее землетрясение на Филиппинах было зарегистрировано 5 марта. В результате этого землетрясения один человек погиб и 25 получили ранения.

Самое мощное землетрясение на Филиппинах за последние десятилетия произошло 17 августа 1976. Тогда погибли около 8.000 человек. В последние годы самым разрушительным было землетрясение, происшедшее в октябре 2013-го, когда погибли около 180 человек.