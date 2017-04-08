8 апреля 2017 г.
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В мире

В Лондоне хулиганы забросали яйцами евреев, выходивших из синагоги

время публикации: 12:04 | последнее обновление: 12:15 блог версия для печати фото
В Лондоне хулиганы забросали яйцами евреев, выходивших из синагоги

Отряд еврейской самообороны "Шомрим" обнародовал кадры, на которых хулиганы, спрятавшиеся в автомобиле Toyota Prius, забрасывают яйцами евреев, выходящих из синагоги, сообщает Ham&High со ссылкой на канал CCTV.

Запись была сделана камерой видеонаблюдения в лондонском районе Голдерс Грин. Гэри Ост, глава лондонского отделения "Шомрим" подчеркнул, что речь идет о трусливой и ничем не спровоцированной антисемитской выходке.

Ранее на этой неделе, в том же районе Голдерс Грин, полиция задержала мужчину, встречавшего евреев возле кошерного ресторана нацистским приветствием.



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