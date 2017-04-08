В Лондоне хулиганы забросали яйцами евреев, выходивших из синагоги

Отряд еврейской самообороны "Шомрим" обнародовал кадры, на которых хулиганы, спрятавшиеся в автомобиле Toyota Prius, забрасывают яйцами евреев, выходящих из синагоги, сообщает Ham&High со ссылкой на канал CCTV.

Запись была сделана камерой видеонаблюдения в лондонском районе Голдерс Грин. Гэри Ост, глава лондонского отделения "Шомрим" подчеркнул, что речь идет о трусливой и ничем не спровоцированной антисемитской выходке.

Ранее на этой неделе, в том же районе Голдерс Грин, полиция задержала мужчину, встречавшего евреев возле кошерного ресторана нацистским приветствием.





