В России умер космонавт Георгий Гречко

В ночь на 8 апреля скончался летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза Георгий Гречко. Ему было 85 лет. Накануне он был доставлен в московскую 81-ю городскую клиническую больницу им. Вересаева.

По словам дочери Георгия Гречко, Ольги, он умер от сердечной недостаточности, сообщает РБК. Георгий Гречко родился 25 мая 1931 года в Ленинграде. Он с отличием окончил Ленинградский механический институт, после учебы принимал участие в подготовке запуска первого искусственного спутника Земли и других космических аппаратов. В мае 1968 года Гречко был зачислен в отряд космонавтов, готовился к полетам по советской лунной программе, которая была отменена после успешной высадки на Луну американцев. Числился в отряде до 1986 года.

За свою карьеру он трижды летал на орбиту, где провел более 134 суток, и один раз выходил в открытый космос. Свой первый полет Гречко совершил в январе 1975 года вместе с Алексеем Губаревым на космическом корабле "Союз-17" в качестве бортинженера. В период с 10 декабря 1977 года по 16 марта 1978 года Гречко, совместно с Юрием Романенко, совершил свой второй полет, на этот раз на космическом корабле "Союз-26".

17 сентября 1985 года Георгий Гречко вместе с командиром Владимиром Васютиным и космонавтом-исследователем Александром Волковым вновь отправился на орбиту на космическом корабле "Союз Т-14" и орбитальной станции "Салют-7". После этого он в течение 13 лет считался самым пожилым из российских космонавтов, побывавших на орбите.

Гречко был дважды удостоен звания Герой Советского Союза, был награжден тремя орденами Ленина и другими наградами. Также его именем названа малая планета, которую он открыл во время своего первого космического полета.