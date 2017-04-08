Двое активистов "Лиги защиты евреев" задержаны за нападение на араба

В конце марта в Вашингтоне, во время демонстрации, проходившей во время конференции Американо-Израильского комитета по общественным связям (AIPAC), двое мужчин, принадлежащих к ультраправой организации "Лига защиты евреев", напали на одного из участников акции. Полиция сообщила, что речь идет о 55-летнем арабе Камале Найфехе, преподавателе муниципального колледжа в Шарлотте (Северная Каролина).

Также были названы и нападавшие: 32-летний Йосеф Штайновиц из Канады и 59-летний Рами Лубраницки из штата Нью-Джерси. Оба мужчины были задержаны. По данным следствия, Найфех вступил в словесную перепалку со Штайновицем, который толкнул его. Когда Найфех упал, Лубраницки пнул его в бок, а затем ударил деревянной палкой в глаз.

Отметим, что в 2015 году Лубраницки присоединился к The Glazov Gang, новостному каналу на YouTube, заявив, что является основателем движения "американских байкеров против джихада". При этом он называл себя "еврейским американцем, родившимся в Израиле".

Лубраницки и Штайновицу были предъявлены обвинения в преступлении на почве ненависти, сообщает JTA.

Спустя неделю восемь еврейских организаций осудили нападение на преподавателя-араба. Однако Меир Вайнштейн, руководитель канадского отделения "Лиги защиты евреев", заявил, что речь шла не о нападении, а о самообороне, и пообещал обнародовать документы, подтверждающие эту версию.





