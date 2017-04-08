Имя и адрес стокгольмского террориста были известны полиции еще до теракта

В пятницу, 7 апреля, через несколько часов после наезда на толпу прохожих в центре Стокгольма, в поселке Мерста был задержан подозреваемый в осуществлении теракта. Мужчина, одетый в куртку, усыпанную осколками стекла, и балаклаву, признался в содеянном, говоря на "смеси русского и шведского".

О подозреваемом известно лишь то, что это 39-летний уроженец Узбекистана, отец четверых детей. Полиция не исключает, что задержанный действовал из симпатий к террористической организации "Исламское государство": на своей странице в сети Facebook он размещал пропагандистские посты "ИГ". Предположительно, именно он находился за рулем грузовика, врезавшегося в толпу прохожих.

Начальник полиции Швеции, Дан Элиассон, заявил, выступая на пресс-конференции в субботу, 8 апреля, что имя подозреваемого в причастности к теракту в Стокгольме было давно известно сотрудникам правоохранительных органов. При этом мужчина не находился под непосредственным наблюдением полиции, сообщает Daily Mail.

Элиассон отметил, что пока неизвестно, как долго подозреваемый находится на территории Швеции. Также в настоящее время нет информации о том, идет ли речь о террористе-одиночке или о представителе какой-либо террористической организации, получившем "задание".

Адрес, по которому проживает задержанный, также хорошо известен полиции. В 2015 году здесь находилась клининговая компания, подозревавшаяся в финансировании организации "Исламское государство". Полиция полагала также, что компания входит в число криминальных узбекских фирм, базирующихся в Стокгольме, и перечисляющих крупные суммы денег на счета джихадистов. Однако следствию не удалось доказать связь компании с "ИГ" и, в результате, в отношении фирмы было возбуждено лишь дело о финансовой нечистоплотности.

Также, по сообщениям шведских СМИ, до сих не найдена 11-летняя девочка, которая, по заявлению ее родных, находилась на улице Дроттингатан в момент теракта.