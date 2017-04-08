8 апреля 2017 г.
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В мире

На юго-западе Польши обрушился жилой дом, есть жертвы

время публикации: 14:21 | последнее обновление: 14:24 блог версия для печати фото
На юго-западе Польши рухнул жилой дом

В субботу, 8 апреля, в городе Свебодзице, на юго-западе Польши, рухнул четырехэтажный жилой дом. Причины обрушения пока не установлены, сообщает польский телеканал TVN24.

В результате обрушения жилого дома 2 человека погибли, 4 получили ранения и травмы. 11 человек в настоящее время считаются пропавшими без вести. По предварительным данным, причиной катастрофы мог стать взрыв бытового газа. Очевидцы утверждают, что обрушение произошло внезапно – "здание сложилось, как карточный домик".

В настоящее время на месте происшествия идут поисковые работы.

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