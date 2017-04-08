На юго-западе Польши обрушился жилой дом, есть жертвы

В субботу, 8 апреля, в городе Свебодзице, на юго-западе Польши, рухнул четырехэтажный жилой дом. Причины обрушения пока не установлены, сообщает польский телеканал TVN24.

В результате обрушения жилого дома 2 человека погибли, 4 получили ранения и травмы. 11 человек в настоящее время считаются пропавшими без вести. По предварительным данным, причиной катастрофы мог стать взрыв бытового газа. Очевидцы утверждают, что обрушение произошло внезапно – "здание сложилось, как карточный домик".

В настоящее время на месте происшествия идут поисковые работы.