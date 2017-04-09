Задержан подозреваемый в изнасиловании 14-летней девочки в подъезде жилого дома в Москве

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в изнасиловании 14-летней девочки в подъезде жилого дома в Москве.

"Сегодня в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Истринском районе Московской области по месту проживания сотрудниками уголовного розыска был задержан неоднократно судимый 33-летний житель Подмосковья, подозреваемый в нападении на несовершеннолетнюю девочку в Москве", – сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"3 апреля 2017 года неизвестный мужчина зашел в подъезд жилого дома по Зеленоградской улице вслед за несовершеннолетней девочкой и, применив физическую силу, совершил в отношении нее насильственный половой акт", – сказала Волк.

Согласно сообщению пресс-службы ГСУ СК по Московской области, потерпевшая опознала задержанного. Ему предъявлено обвинение в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней.