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В мире

Вандалы осквернили еврейское кладбище "Гора Шарон" в Пенсильвании

время публикации: 13:21 | последнее обновление: 14:00 блог версия для печати фото
В Пенсильвании осквернено еврейское кладбище

На еврейском кладбище "Гора Шарон" города Спрингфилд, штат Пенсильвания, неизвестными вандалами были разбиты и повалены на землю около тридцати надгробий, сообщает New York Daily News.

Следы разгрома обнаружил один из жителей города, в пятницу, 7 апреля, пришедший на кладбище, чтобы навестить могилу отца. Полиции не удалось установить, когда именно вандалы "атаковали" кладбище.

Однако особое беспокойство вызывает то, что менее месяца назад было разгромлено другое еврейское кладбище Пенсильвании, где злоумышленники разрушили почти 100 надгробий.

В последнее время в Европе и США участились случаи вандализма на еврейских кладбищах. В частности, только за последний месяц в США было осквернено несколько еврейских кладбищ в разных штатах.



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