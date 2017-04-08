Задержаны двое подозреваемых в причастности к теракту в Стокгольме

В пятницу, 7 апреля, в центре Стокгольма, на улице Дроттингатан, возле торгового центра Ahlens, грузовик врезался в толпу пешеходов. По предварительным данным, жертвами наезда стали 4 человека, 15 пострадавших госпитализированы, состояние девяти из них оценивается врачами как тяжелое.

Спустя несколько часов после происшествия в северном пригороде Стокгольма, поселке Мерста, полиция задержала подозреваемого в осуществлении теракта. Мужчина, одетый в куртку, усыпанную осколками стекла, и балаклаву, признался в содеянном.

Как сообщает Aftonbladet, это 39-летний уроженец Узбекистана, отец четверых детей. Полиция не исключает, что задержанный действовал из симпатий к террористической организации "Исламское государство": на своей странице в сети Facebook он размещал пропагандистские посты "ИГ", а также отметил как "понравившиеся" фотографии жертв теракта, осуществленного во время Бостонского марафона в 2013 году. Предположительно, именно он находился за рулем грузовика, врезавшегося в толпу прохожих.

Еще один подозреваемый был задержан полицией в районе Юльста. Следственные органы сообщили лишь то, что задержанные, согласно данным предварительного расследования, связаны друг с другом. Полицейская группа захвата была замечена журналистами в 5 утра в южном районе Стокгольма, Фарста. Тем не менее, представитель полиции, Туве Хаг, заявил, что не намерен комментировать действия правоохранительных органов. По словам очевидцев, сотрудники полиции были экипированы для штурма, однако ареста произведено не было.

Напомним, по словам очевидцев, сразу после наезда из грузовика выскочили трое мужчин. Грузовик, использованный для осуществления теракта, принадлежит шведской пивоваренной компании Spendrups. За несколько часов до теракта он был угнан неизвестным злоумышленником, пока водитель машины помогал разгружать товар у ресторана Caliente. Он получил незначительные травмы при попытке помешать преступнику угнать грузовик.





