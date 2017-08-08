Израиль завершил выступление на армейских играх АрМИ-2017: "бронза" поваров

В субботу, 12 августа, завершаются III Армейские международные игры. В этом году конкурсы были организованы на территории пяти государств: России, Азербайджана, Беларуси, Казахстана и Китая.

В общей сложности, в программе игр 24 конкурса: Танковый биатлон (среди танковых экипажей), Суворовский натиск (среди экипажей БМП-2 и других схожих по боевым характеристикам боевых машин), Снайперский рубеж (между снайперскими парами), Отличники войсковой разведки (соревнование разведывательных отделений), Мастера артиллерийского огня (для артиллерийских расчетов), Чистое небо (конкурс между расчётами зенитно-артиллерийских и зенитно-ракетных подразделений), Авиадартс (для лётных экипажей ВВС), Ключи от неба (между расчётами зенитно-ракетных войск), Кубок моря (для экипажей надводных кораблей), Морской десант (соревнование подразделений морской пехоты), Глубина (среди расчетов водолазов), Десантный взвод (среди подразделений ВДВ), Эльбрусское кольцо (между военнослужащими горных подразделений), Открытая вода (среди понтонно-переправочных подразделений), Безопасный маршрут (среди инженерных подразделений), Инженерная формула (среди экипажей инженерных машин), Безопасная среда (среди экипажей радиационной, химической и биологической разведки войск радиационной, химической и биологической защиты), Верный друг (среди специалистов служебного собаководства), Мастер-оружейник (среди специалистов по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения), Рембат (среди экипажей танкотехнического обеспечения), Мастера автобронетанковой техники: (среди экипажей автотехнического обеспечения), Полевая кухня (между специалистами продовольственной службы), Военно-медицинская эстафета (для военнослужащих на воинских должностях среднего медицинского персонала и младших медицинских специалистов).

В прошлые годы Израиль участвовал в этих играх в качестве наблюдателя. В 2017-м ЦАХАЛ впервые направил свою команду на игры. Но речь не шла о военнослужащих боевых подразделений, их участие было проблематичным, так как на АрМИ-2017 были заявлены такие страны, как Иран и Сирия. ЦАХАЛ выставил свою команду поваров.

В конкурсе "Полевая кухня" израильские армейские повара уступили хозяевам и их традиционным союзникам – первое место досталось России, второе получили белорусы. Израильтяне разделили третье место с азербайджанцами. Всего в конкурсе участвовали шесть команд (иранцев и сирийцев среди них не было).

Израильские армейские повара предложили традиционную средиземноморскую кухню: салаты, фалафель, печеные овощи. Их кулинарные изделия пробовал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Лидером командного зачета на АрМИ-2017, как и в прошлые годы, является Россия. Российские военные были признаны победителями танкового биатлона, нескольких военно-морских конкурсов, почти всех конкурсов ПВО, конкурсов разведчиков и т.д. В этому году конкуренцию в командном зачете им составили, прежде всего, китайцы. Впрочем, стоит отметить, что зачастую побеждали команды, представлявшие страну, принимавшую конкурс на своей территории.