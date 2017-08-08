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Чем больше грудь, тем ниже цена: китайский ресторан обвинили в сексизме

время публикации: 12:41 | последнее обновление: 12:41 блог версия для печати фото
Чем больше грудь, тем ниже цена: китайский ресторан обвинили в сексизме

Город Ханчжоу в провинции Чжэцзян широко известен как один из наиболее красивых и посещаемых городов Китая. В прошлом году там состоялся саммит G20, а в этом году появился ресторан, где в зависимости от размера груди представительницы прекрасного пола могут получить скидку.

Об этом пишет во вторник, 8 августа, информационное агентство РИА Новости со ссылкой на газету "Цяньцзян ваньбао".

Издание отмечает, что ресторан периодически организует подобные акции: ранее здесь предоставляли скидки в зависимости от роста и веса клиентов.

1 августа на входе в ресторан установили большой плакат, на котором были нарисованы девушки, наглядно демонстрирующие связь скидки с объемом груди. Чтобы никого не обидеть, владельцы заведения предоставили всем девушкам скидку, которая варьируется в диапазоне от 5% до 65%.

Эта реклама подверглась жесткой критике со стороны пожилых людей, которые пожаловались на "неприличные" плакаты, и через несколько дней изображения были удалены, но скидки, тем не менее, продолжают действовать.

Среди молодежи были как позитивные, так и отрицательные отзывы, некоторые молодые люди сочли данную акцию дискриминацией женщин. В соцсетях писали, что владельцев ресторана следует оштрафовать, а одна девушка даже пригрозила, что позвонит в мэрию.

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Вторник, 8 августа 2017 г.
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