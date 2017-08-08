Землетрясение магнитудой 6,5 в Китае: сведений о жертвах пока нет

Землетрясение магнитудой 6,5 по шкале Рихтера зафиксировано во вторник, 8 августа, на границе провинций Сычуань и Ганьсу на западе Китая – в гористой местности по соседству с национальным заповедником Цзючжай, прославившимся своими водопадами и карстовыми образованиями, сообщает Геологическое управление США.

Эпицентр подземных толков располагается на глубине 10 км, сведений о жертвах и разрушениях пресса пока не публикует. Авторы статьи напоминают, что чем ближе к поверхности земли расположен эпицентр, тем больший ущерб приносит землетрясение.

По данным китайского Центра изучения землетрясений, сила подземных толчков, которые были зафиксированы в 21:20 по местному времени, достигала 7,0, а эпицентр находился на глубине 20 км.