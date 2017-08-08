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В мире

Власти Китая: существуют серьезные опасения за жизнь сотни людей

время публикации: 19:48 | последнее обновление: 20:31 блог версия для печати фото
Власти Китая: существуют серьезные опасения за жизнь сотни человек

Власти китайской провинции Сычуань, где сегодня произошло землетрясение магнитудой 6,5, опасаются, что около сотни людей могут находиться под завалами в районе Национального парка Цзючжайгоу.

Официально подтверждена гибель пяти человек. Еще 63 получили травмы. Но в ближайшие часы число погибших и пострадавших может вырасти.

Землетрясение произошло в уезде произошло в уезде Цзючжайгоу в Нгава-Тибетско-Цянском автономном округе провинции Сычуань в 21.19 по местному времени. После этого сейсмологи зафиксировали более сотни афтершоков.

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// NEWSru.co.il // В мире // 8 августа 2017 г.
Землетрясение магнитудой 6,5 в Китае: сведений о жертвах пока нет







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