Власти Китая: существуют серьезные опасения за жизнь сотни людей

Власти китайской провинции Сычуань, где сегодня произошло землетрясение магнитудой 6,5, опасаются, что около сотни людей могут находиться под завалами в районе Национального парка Цзючжайгоу.

Официально подтверждена гибель пяти человек. Еще 63 получили травмы. Но в ближайшие часы число погибших и пострадавших может вырасти.

Землетрясение произошло в уезде произошло в уезде Цзючжайгоу в Нгава-Тибетско-Цянском автономном округе провинции Сычуань в 21.19 по местному времени. После этого сейсмологи зафиксировали более сотни афтершоков.