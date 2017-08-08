Мосгорсуд приостановил депортацию из России Али Феруза

Московский городской суд принял решение приостановить депортацию из России журналиста "Новой газеты" Али Феруза, которого 2 августа суд распорядился выдворить из страны в связи с нарушением режима пребывания на территории РФ.

Во вторник, 8 августа, на заседании Мосгорсуда была допрошена мать журналиста - Зоя Нурматова. Она подтвердила, что является гражданкой России. Нурматова заявила, что ее сын помогал ей финансово, в том числе собирал деньги на ее операцию.

Али Феруза (настоящее имя журналиста Худоберди Нурматов) задержали 1 августа рядом с редакцией "Новой газеты" с целью "установления личности". Он показал полицейским пресс-карту, но, несмотря на это, его посадили в машину и доставили в ОВД "Басманное", после чего Басманный суд Москвы признал журналиста виновным в нарушении режима пребывания в России, обязал его выплатить штраф в пять тысяч рублей и приговорил к пребыванию в спецучреждении временного содержания иностранных граждан.

Адвокат журналиста Филипп Шишов назвал решение суда незаконным, поскольку его подзащитный "находится в процессе процедуры получения убежища". Журналист просил российские власти предоставить ему временное убежище, но МВД заявил, что для предоставления гражданства нет оснований, запретив ему выезжать в Европу.

Ранее главред "Новой газеты" Дмитрий Муратов сообщал, что в марте этого года Феруза задержали по требованию Узбекистана, откуда он уехал, спасаясь от местных властей. Муратов подчеркивал, что Али Феруз родился и учился на Алтае. Его мать имеет российское гражданство.

2 августа Басманный суд Москвы вынес решение о депортации Феруза из России. После вынесения приговора, на выходе из здания суда, журналист пытался вскрыть себе ручкой вены.

Вскоре ЕСПЧ воспользовался правилом, запрещающим перемещение человека до рассмотрения его жалобы, и в срочном порядке наложил запрет на депортацию Феруза из России.