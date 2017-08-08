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В мире

Израиль откликнулся на просьбу Македонии о помощи в тушении лесных пожаров

время публикации: 18:19 | последнее обновление: 18:19 блог версия для печати фото
Израиль откликнулся на просьбу Македонии о помощи в тушении лесных пожаров

Во вторник, 8 августа, в Македонию прибыли израильские пожарные и полицейские для оказания помощи в тушении пожаров. В делегацию входят 22 человека: сотрудники полиции, пожарные, летчики компании "Хим-Нир" и техники компании "Эльбит".

Пресс-служба правоохранительных органов отмечает, что на этой неделе правительство Македонии обратилось в МИД Израиля с просьбой об оказании помощи в тушении лесных пожаров. В ответ на эту просьбу министр внутренней безопасности распорядился отправить в европейскую страну, где в нескольких северных районах из-за пожаров действует режим ЧС, два пожарных самолета полиции Израиля и два военных грузовых самолета.

Накануне спецрейсом в Македонию прибыли сотрудники полиции Израиля с тем, чтобы оценить ситуацию и объем необходимой помощи.

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