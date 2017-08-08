8 августа 2017 г.
последняя новость: 16:06
Абрамович объявил о разводе
Cтрашный эксперимент над израильскими детьми
Медицинский миф разоблачили
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
14:52 Похищение британской модели: преступник болен лейкемией. Подробности
13:49 По решению Путина вышли на свободу женщины, осужденные за госизмену
13:00 "Крепись, братан": портрет Путина "украсил" одну из башен Трампа на Манхэттене
12:41 Чем больше грудь, тем ниже цена: китайский ресторан обвинили в сексизме
10:59 Мосгорсуд приостановил депортацию из России Али Феруза
10:06 Осужденный по "болотному делу" Сергей Удальцов вышел на свободу
08:43 Израиль завершил выступление на армейских играх АрМИ-2017: "бронза" поваров
03:20 В Лионе осквернен памятник евреям, погибшим в фашистских концлагерях
00:08 ОБСЕ: с начала года в Донбассе были ранены или убиты более 340 мирных жителей
23:33 Легкомоторный самолет врезался в автомобиль на трассе в Чечне. ВИДЕО
В мире

Похищение британской модели: преступник болен лейкемией. Подробности

время публикации: 14:52 | последнее обновление: 15:05 блог версия для печати фото
Похищение британской модели: преступник утверждал, что болен лейкемией

Уроженец Польши Лукаш Павел Херба, который похитил британскую модель Хлои Айлинг и выставил ее на продажу в анонимной сети "даркнет" в качестве секс-рабыни, пытался параллельно с этим продать рассказ о ее злоключениях изданию The Daily Mirror.

Об этом пишет во вторник, 8 августа, ведущая британская газета The Telegraph.

30-летний Херба, который проживает в городе Олдбери, графство Уэст-Мидлендс – член криминальное группировки "Черная Смерть", согласно данным следствия. Он заманил Хлои в Милан, пообещав устроить девушке фотосессию, а затем похитил ее и в течение недели держал взаперти в доме, расположенном в сельской местности.

Херба пригрозил пленнице, что если ее агент не заплатит ему выкуп в размере 300.000 долларов, то Хлои будет продана в качестве секс-рабыни в одну из стран Ближнего Востока. Спустя два дня после похищения он отправил электронное письмо в редакцию The Daily Mirror, где говорилось: "британскую модель похитила русская мафия", а также прилагались фотографии пленницы.

На допросе в полиции Милана злоумышленник признал, что "русская мафия" не имела отношения к данному преступлению, но он полагал, что этот термин сделает историю похищения более привлекательной для прессы.

Члены банды "Черная Смерть" подозреваются в попытке продажи на онлайн-аукционе еще двух юных британок, Лауры и Джеммы, 15 и 17 лет соответственно, одна из которых, судя по эпитету "чистая", девственницей. Стартовая цена одного из "лотов" была 750.000 долларов, а второго – 120.000.

Это преступление, совершенное в 2016 году, расследуют Европол и Европейский центр по борьбе с киберпреступностью.

Итальянская полиция потребовала, чтобы Айлинг находилась в Милане в течение трех недель после освобождения и дала показания против своего похитетеля, который задержан и помещен под стражу.

В ходе допроса девушки полицейские выразили недоумение по поводу того, что за два дня до освобождения Хлои вместе со своим похитителем отправилась в Пьемонт покупать обувь. Айлинг не смогла объяснить причину этого странного шоппинга и расплакалась. Она также утверждала, что не имела сексуальных контактов с Хербой, и тот не пытался ее изнасиловать. Девушка, впрочем, пообещала вступить с ним в интимные отношения после того, как "вся эта история закончится".

Странно в этом деле и то, что Херба сам привел свою пленницу в полицию, сдал ее стражам порядка и был арестован. Он объяснил данное похищение тем, что страдает онкологическим заболеванием, и ему необходимо собрать полмиллиона фунтов стерлингов для лечения. Никаких медицинских справок, подтверждающих диагноз, он не предъявил.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 5 августа 2017 г.
Злоумышленник похитил в Милане британскую модель и выставил ее на аукцион
// NEWSru.co.il // В мире // 23 марта 2015 г.
Королева красоты из Швеции провела полгода в "сексуальном плену" на севере Италии
// NEWSru.co.il // В мире // 17 ноября 2014 г.
"Мисс Гондурас" пропала без вести за месяц до конкурса "Мисс Мира"







  Rating@Mail.ru  
Вторник, 8 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017