Похищение британской модели: преступник болен лейкемией. Подробности

Уроженец Польши Лукаш Павел Херба, который похитил британскую модель Хлои Айлинг и выставил ее на продажу в анонимной сети "даркнет" в качестве секс-рабыни, пытался параллельно с этим продать рассказ о ее злоключениях изданию The Daily Mirror.

Об этом пишет во вторник, 8 августа, ведущая британская газета The Telegraph.

30-летний Херба, который проживает в городе Олдбери, графство Уэст-Мидлендс – член криминальное группировки "Черная Смерть", согласно данным следствия. Он заманил Хлои в Милан, пообещав устроить девушке фотосессию, а затем похитил ее и в течение недели держал взаперти в доме, расположенном в сельской местности.

Херба пригрозил пленнице, что если ее агент не заплатит ему выкуп в размере 300.000 долларов, то Хлои будет продана в качестве секс-рабыни в одну из стран Ближнего Востока. Спустя два дня после похищения он отправил электронное письмо в редакцию The Daily Mirror, где говорилось: "британскую модель похитила русская мафия", а также прилагались фотографии пленницы.

На допросе в полиции Милана злоумышленник признал, что "русская мафия" не имела отношения к данному преступлению, но он полагал, что этот термин сделает историю похищения более привлекательной для прессы.

Члены банды "Черная Смерть" подозреваются в попытке продажи на онлайн-аукционе еще двух юных британок, Лауры и Джеммы, 15 и 17 лет соответственно, одна из которых, судя по эпитету "чистая", девственницей. Стартовая цена одного из "лотов" была 750.000 долларов, а второго – 120.000.

Это преступление, совершенное в 2016 году, расследуют Европол и Европейский центр по борьбе с киберпреступностью.

Итальянская полиция потребовала, чтобы Айлинг находилась в Милане в течение трех недель после освобождения и дала показания против своего похитетеля, который задержан и помещен под стражу.

В ходе допроса девушки полицейские выразили недоумение по поводу того, что за два дня до освобождения Хлои вместе со своим похитителем отправилась в Пьемонт покупать обувь. Айлинг не смогла объяснить причину этого странного шоппинга и расплакалась. Она также утверждала, что не имела сексуальных контактов с Хербой, и тот не пытался ее изнасиловать. Девушка, впрочем, пообещала вступить с ним в интимные отношения после того, как "вся эта история закончится".

Странно в этом деле и то, что Херба сам привел свою пленницу в полицию, сдал ее стражам порядка и был арестован. Он объяснил данное похищение тем, что страдает онкологическим заболеванием, и ему необходимо собрать полмиллиона фунтов стерлингов для лечения. Никаких медицинских справок, подтверждающих диагноз, он не предъявил.