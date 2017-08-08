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По решению Путина вышли на свободу женщины, осужденные за госизмену

время публикации: 13:49 | последнее обновление: 13:49 блог версия для печати фото
По решению Путина вышли на свободу женщины, осужденные за госизмену

Во вторник, 8 августа, вышли на свободу из из СИЗО № 2 "Лефортово" жительницы Сочи Марина Джанджгава и Аник Кесян, которых признали виновными в госизмене из-за SMS, отправленных в Грузию.

В июле этого года сообщалось, что их помиловал президент России Владимир Путин, пишет сайт телеканала "Дождь".

Джанджгава была арестована в 2012 году. Годом позже Краснодарский краевой суд приговорил ее к лишению свободы сроком на 12 лет за SMS-сообщение, посланное грузинскому знакомому накануне вооруженного конфликта в Южной Осетии в 2008 году, о перемещении военной техники в Сочи.

В ходе предварительного следствия назначенный адвокат и следователь убедили женщину, что государственной изменой является уже отправка SMS гражданину другой страны, и она подписала признательные показания.

Кесян арестовали в феврале 2014 года. В 2015 году она была приговорена к восьми годам колонии по аналогичному обвинению. ФСБ назвала получателей сообщений сотрудниками грузинских спецслужб.

Защита настаивала на том, что сведения, которые их подзащитные передавали посредством SMS, в силу их незащищенности и общедоступности не могли быть отнесены к государственной тайне.

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