СМИ: Северная Корея начала производство миниатюрных ядерных боеголовок

Северная Корея начала производство мини-ядерных боеголовок, которыми могут оснащаться имеющиеся на ее вооружении ракеты. Об этом сообщила 8 августа газета Washington Post со ссылкой на источники в американской разведке.

Ранее министерство обороны Японии опубликовало ежегодную "Белую книгу" по вопросам обороны, в которой высказываются опасения по поводу ядерных амбиций Пхеньяна.

В издании министерства обороны Японии говорится, что северокорейская программа разработки ядерного оружия существенно продвинулась. "Возможно, Северная Корея уже разработала миниатюрное ядерное оружие и стала обладателем ядерных боеголовок", - написано в отчете.