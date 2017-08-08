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В Лионе осквернен памятник евреям, погибшим в фашистских концлагерях

время публикации: 03:20 | последнее обновление: 03:25 блог версия для печати фото
В Лионе осквернен памятник евреям, погибшим в фашистских концлагерях

В Лионе (Франция) осквернена стела памяти 44 еврейских детей и семи взрослых, погибших в фашистских концлагерях.

Речь идет о памятнике жителям коммуны Изье, расположенной к востоку от города, в департаменте Эн. В апреле 1944 года там была проведена облава под руководством начальника лионского отделения гестапо Клауса Барби, получившего за свои зверства прозвище Лионский мясник, пишет ТАСС.

После войны Барби был пойман и получил пожизненный срок за облавы на евреев и их отправку в концлагерь Освенцим. Он умер в тюрьме после четырех лет заключения.

Памятник был осквернен вскоре после того, как в Лионе отмечалось 30-летие знаменитого судебного процесса над Клаусом Барби.

По словам председателя регионального отделения ассоциации "Дочери и сыновья французских евреев" Жана Леви, вандалы повалили и разбили стелу, сбили с нее табличку с именами погибших.

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