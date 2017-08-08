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В мире

В Великобритании судят Надима Мухаммада, который планировал взорвать самолет Ryanair

время публикации: 18:19 | последнее обновление: 18:19 блог версия для печати

Британский суд признал 43-летнего Надима Мухаммада виновным в попытке совершения теракта в самолете компании Ryanair, совершавшего рейс из Манчестера в итальянский город Бергамо, регион Ломбардия.

Об этом пишет во вторник, 8 августа, британский таблоид The Daily Mail.

Подсудимый, согласно материалам следствия, пытался пронести на борт самодельное взрывное устройство, собранное из подручных материалов. Он был задержан охранниками аэропорта 30 января текущего года.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что поначалу полицейские не поверили, что это самодельное устройство может взорваться. Мухаммад был освобожден из-под стражи и вылетел в Бергамо пятью днями позже.

Однако 8 февраля это устройство изучили эксперты и пришли к выводу, что Мухаммад, уроженец Пакистана действительно планировал взорвать самолет, и устройство содержало взрывчатые вещества – нитроглицерин и нитроцеллюлозу, которые применяют для огнестрельного оружия.

На следующий день итальянская полиция провела обыск в доме подозреваемого и на его рабочем месте. Мухаммад был доставлен в полицейский участок, но вновь освобожден через пару часов.

12 февраля он вылетел обратно в Манчестер, где и был арестован британскими стражами порядка. Приговор по данному делу будет вынесен 23 августа.

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Вторник, 8 августа 2017 г.
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