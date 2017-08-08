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Опрос UBS: препятствием на пути к беспилотным полетам станут пассажиры

время публикации: 16:30 | последнее обновление: 16:30 блог версия для печати фото
Опрос UBS: препятствием на пути к беспилотным полетам станут пассажиры

Количество людей, которые путешествуют с помощью воздушных судов, резко уменьшится, если в строй будут введены беспилотные летательные аппараты. В ходе опроса 8.000 человек 54% заявили, что не станут летать на беспилотном самолете, и лишь 17% согласились бы на это.

Об этом пишет во вторник, 8 августа, сайт новостной службы ВВС со ссылкой на данные исследования, проведенного аналитиками UBS, крупнейшего финансового холдинга, предоставляющего различные услуги по всему миру.

В возрастной группе от 45 до 54 лет неприятие этого проекта наиболее резко выражено, молодежь относится к данному нововведению более лояльно – 30% респондентов в возрасте от 25 до 34 лет готовы испытать его на себе.

Реализация беспилотных полетов принесла бы авиаперевозчикам "существенную экономическую выгоду" за счет сокращения затрат на топливо, зарплаты пилотов и страховые взносы. Кроме того, это повысит безопасность полетов, считают аналитики банка.

По мнению UBS, первым шагом станет сокращение числа пилотов в кабине до одного человека, второй пилот будет работать дистанционно. Однако банк предупреждает, что главным препятствием для беспилотных полетов в ближайшее время станет отношение пассажиров.

Концерн Boeing планирует начать тестирование беспилотных самолетов, которые сэкономят ей более 26 миллиардов долларов уже в будущем году.

Стив Лэнделлс, эксперт Британской ассоциации гражданских летчиков (Balpa), напоминает, что автоматизация управления полетом вещь не новая – уже сегодня большинство операций в кабине пилота производится автоматически. Но компьютеры иногда дают сбои, и кто-то должен следить за их работой.

Впрочем, аналитики UBS с этим подходом не соглашаются и напоминают, что причиной 70% -80% воздушных аварий и катастроф является так называемый "человеческий фактор" – то есть ошибки пилотов, а 15%-20% трагедий происходят из-за усталости людей, сидящих за штурвалом.

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