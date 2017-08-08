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ОБСЕ: с начала года в Донбассе были ранены или убиты более 340 мирных жителей

время публикации: 00:08 | последнее обновление: 00:10 блог версия для печати фото
Заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг (слева)

В зоне конфликта Донецкой и Луганской областях с начала года были ранены или убиты более 340 мирных жителей. Об этом заявил первый заместитель руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг на брифинге, прошедшем в Луганске в понедельник, 7 августа.

"С момента 1 января по настоящий момент миссией зафиксирована 341 жертва (погибшие и раненые – ред.) среди мирного населения, это количество на 37% больше в сравнении с количеством людей, пострадавших за аналогичный период в прошлом году", – цитирует Хуга РИА Новости.

По словам замглавы СММ ОБСЕ, только за последний месяц наблюдатели миссии зарегистрировали семь пострадавших мирных жителей Луганской области.

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