ОБСЕ: с начала года в Донбассе были ранены или убиты более 340 мирных жителей

В зоне конфликта Донецкой и Луганской областях с начала года были ранены или убиты более 340 мирных жителей. Об этом заявил первый заместитель руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг на брифинге, прошедшем в Луганске в понедельник, 7 августа.

"С момента 1 января по настоящий момент миссией зафиксирована 341 жертва (погибшие и раненые – ред.) среди мирного населения, это количество на 37% больше в сравнении с количеством людей, пострадавших за аналогичный период в прошлом году", – цитирует Хуга РИА Новости.

По словам замглавы СММ ОБСЕ, только за последний месяц наблюдатели миссии зарегистрировали семь пострадавших мирных жителей Луганской области.