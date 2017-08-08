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В мире

"Крепись, братан": портрет Путина "украсил" одну из башен Трампа на Манхэттене

время публикации: 13:00 | последнее обновление: 13:00 блог версия для печати

На фасаде небоскреба Trump SoHo, расположенного в центре Нью-Йорка, был спроецирован флаг России, на котором изображен Путин с поднятым вверх большим пальцем и сменяющие друг друга надписи по-русски "Крепись, братан", и по-английски – Follow the money и Laundering services available.

Автором этой хулиганской акции является вашингтонский фоторепортер Роберт Белл, пишет во вторник, 8 августа, новостной портал Yahoo.

Кроме того, у входа в отель стояли актеры, одетые в военную форму, один из которых держал российский флаг. Данная акция была предпринята спустя неделю после того, как экс-глава ФБР Роберт Мюллер был назначен специальным прокурором, расследующим возможное вмешательство России в предвыборную кампанию 2016 года, отмечается в этой статье.

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Вторник, 8 августа 2017 г.
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